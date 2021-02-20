Eczanelerin yeni çalışma saatleri açıklandı

KTEB, 22 Şubat Pazartesi itibariyle eczanelerin çalışma saatleri ve nöbetçi eczane çalışma saatlerini açıkladı. Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve Lefke bölgesindeki eczaneler; hafta içi 08.00 – 17.30, Cumartesi 08.00 -13.30 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçiler ise 08.00 -00.00 saatleri arasında hizmet verecek.