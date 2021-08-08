Eczaneden Tarihi Geçmiş Şurup Satıldı İddiası

Güzelyurt sakinlerinden E.A geçtiğim günlerde Güzelyurt’ta o gün nöbetçi olan Aycan Eczanesi’nden kendisine son kullanma tarihinin geçmiş çocuk şurubu satıldığını iddia etti.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin ulaştığı Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz de denetim yetkisinin İlaç Eczacılık Dairesi’nin uhdesinde olduğunu belirterek Meclis’e gönderilen Eczacılık Yasası’nın bunun için gerekli olduğunu belirtti.

Denetim konusunda yeni yasada kendilerine yetki verileceğini kaydeden Öksüz bir an önce Meclis’ten tasarann geçmesini istedi.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne yaşadıklarını anlatan E.A şu ifadelere yer verdi;

Geçtiğimiz akşam Güzelyurt’ta nöbetçi eczane olan Aycan eczanesine evde bulunsun diye 5 yaşındaki çocuğuma nurofen şurup almak için gittim. İçerisi hep ıslak ve çamurlu neyse aldım ilacı ödedim yolda giderken bir tarihine bakayım dedim baktım . 1 Ağustos son kullanma tarihi. Geri gittim uzattım poşeti ve para iadesi istedim. Şurubun tarihinin geçtiğini söyledim. Alıp baktıktan sonra bana sadece beklememi istediler. Başka müşterilerle ilgilendiler. 10 dakika dışarıda bekledikten sonra içeri girip paramı alayım gideyim ben artık dediğimde bekleyeceksiniz cevabını aldım. Bende hem suçlu hem güçlüsünüz insan bir özür diler farkında diliz der bunu geçtim bekletirsiniz beni dedim. bunlar denetlenmiyor mu? Çocukların insanların sağlığıyla nasıl oynarsınız, İçerisi zaten hijyen adına bir şey yok her yer kir pis içinde. Bana verdikleri cevap, bunlardan bir sürü sattık sabahtan beri beğenmiyorsanız gelmeyin oldu. Buranın bir adı var deyip karı koca bağırmaya başladılar. Yaşlarından dolayı ileri gitmeyip paramı aldım çıktım ama madem oranın bir adı var herkes bilsin. İade ettiğim şurubu satılmak üzere yerine geri koydular insanların sağlığıyla nasıl oynanır ve nöbetçi bir eczane nasıl böyle ilaç satıp birde beğenmiyorsanız gelmeyin diyebilir?

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021, 13:49