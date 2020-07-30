Eczacılara mutlu haberi Başkan Umut Öksüz verdi

Türk Eczacılar Birliği Meslek Tadil Yasası Sağlık Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna gönderildi

Bakanlar Kurulu’ndan imzalanan tadil yasası Meclis’e sevk edildi.

Eczacıları sevindiren bu haberi Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz sosyal medya hesabından duyurdu.

Öksüz açıklamasında şöyle dedi;

2 Kasım 2019 KTEB Genel Kurulunda tüm üye eczacılarımızın OY BİRLİĞİ ile hayata geçirmek istediği Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Meslek Tadil Yasamız Sağlık Bakanlığımız tarafından Bakanlar Kuruluna gitmiş , Bakanlarımız tarafından imzalanarak meclise sevk edildiğini duyurmak İsterim.

Şimdi sıra yasamızın ivedilikle Meclis alt komitelerine gitmesi.

Ardından tüm taraflara meslek yasamızda talep ettiğimiz değişiklik maddelerini detayına kadar anlatmak...

Öncelikle tadil yasamız üzerinde yıllardır aktif şekilde çalışan geçmiş yönetim kurulu başkanlarım Ecz. Suay Sevinç ve Ecz. Zakire Kaleli Başkanlarım ve Yönetim kurullarında yer alan büyüklerime mesleğim adına sonsuz teşekkür ederim!

Ve sokaklara dökülen eczacımıza mesleklerine sahip çıktıkları için teşekkür ederim!

Öte yandan bizleri sürekli arayarak yasanın akıbetini sorarak içeriğini madde madde inceleyip destek veren başta İçişleri Bakanımız Aysegul Baybars ve Milletvekilimiz Mentes Gunduz olmak üzere, eczacıya kulak veren, kürsüde dertlerimizi anlatan ve bizleri dinleyen tüm siyasi yetkililere sonsuz teşekkür ederim.

Umarım mesleğimiz adına SOMUT adımlar atmaya devam edeceğiz.

Hepimize sağlık dolu bir bayram dilerim.