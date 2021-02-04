Eczacılar Birliği'nden flaş açıklama

Alınan Yetersiz Kararlar Sonucunda Bugünkü Noktaya Nasıl Gelindiği ve Kimler Tarafından Getirildiğimiz Tüm Eczacılar ve Halk Tarafından Asla Unutulmayacaktır!

Hatırlatmak isteriz ki COVID-19 Pandemisinin ilk periyodunda tüm eczacılarımız tıpkı bugün olduğu gibi en ön safhada mücadele ederek görevleri başında olmuş ve sağlık alt yapısının yetersizliklerinden dolayı yaşanılan tüm sıkıntılara karşın süreci yönetenlerin koşulsuz yanlarında olmuştur.

Bugün gelinen noktada tüm emeklerimize rağmen alınamayan radikal kararlar sonucunda her geçen gün bir önceki günün vaka sayılarını aratır duruma gelmiştir. Ülke genelinde rekor vaka sayılarına ulaşmamızı tüm çaba ve gayretlerimize rağmen üzülerek takip etmekteyiz.

Fakat bizler, Eczacılar olarak ortaya koyduğumuz mücadelenin sonucunda kimseden takdir beklemediğimiz gibi sanki suçluymuşuzcasına da yaptırımlara maruz kalmaktan usanmış durumdayız.

Hükümet böylesine hayati bir süreçte en ufak bir karar dahi alırken tüm halkı ve de biz sağlık profesyonellerini düşünmek zorundadır.

PCR testleri ne yazık ki ülkemizde bulunan tüm sağlık ocaklarında yapılmamaktır. Bundan dolayı özellikle uzak bölgelerde, kırsalda ve de perifer bölgelerde yer alan meslektaşlarımız, alınan kararlardan sonra PCR testi yaptırmak için şehirlerarası ulaşım gerçekleştirmek zorundadır.

Bu bağlamda çözüm önerilerimiz ve taleplerimiz;

- Lefke, Karpaz, Erenköy, Çamlıbel, Esentepe vs. gibi uzak bölgelerde PCR testi uygulama merkezi olmadığından, çalışma saatlerimiz de göz önünde bulundurulduğunda, eczacılarımızın eczanesini kapayarak PCR testi olmadan diğer ilçelere test yaptırmak için gitmek zorunda kalacakları düşünülürse, ilçe geçiş noktalarında eczacımıza herhangi bir idari sorunun yaşanmaması için şimdiden çalışmalarınızı bu eczacılarımız adına başlatmanızı talep ediyoruz.

- Her gün onlarca hastaya birebir hizmet sunan, sağlık kuruluşu olan eczanelerimizin bulunduğu tüm bölgelerde bulaş riskini en alt seviyeye çekmek için sadece eczacılarımıza göre programlanacak olan günler ve saatler belirlenerek ücretsiz PCR test uygulaması talep ediyoruz.

- Kişisel ve özel sağlık durumlarından dolayı PCR testlerini özel sağlık merkezlerinde yaptırmak zorunda kalacak olan meslektaşlarımız, eczane personellerimiz ve de ecza deposu yetkili arkadaşlarımızın test uygulama ücretlerinin devletimiz tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.

- PCR Testi uygulama merkezlerinin hayata geçirilemeyeceği bölgelerde ise eczacımıza PCR testlerinin eczanelerinde sağlık yetkilileri tarafından yapılmasını talep ediyoruz.

Belirttiğimiz taleplerin karşılanmaması halinde eczacı mesleki yemini doğrultusunda, hastalarına karşı olan sorumluluklarından dolayı PCR Testlerini kendi imkanları ile yapacaktır. Ancak bilinmelidir ki bizler süreç sonunda halkımızla birlikte gerekli mücadeleyi örgütsel yapımızla, ilgili yetkililere cevaben en sert şekilde vereceğiz.

Alınan tüm yetersiz kararlara rağmen halk sağlığı bizler için her zaman en ön planda tutulmuş ve ayni tutum ile her daim görevimizin başında olduğumuzu tekrardan bildirmek isteriz.

Fakat bu zor günlerde eczacılarımızın tüm emeklerine ve de desteklerine rağmen bu denli görmezden gelinmesine tahammülümüz kalmamıştır!

Son Kez Uyarıyoruz!

Sağlık profesyonellerinin sesine kulak verin!

Bizleri görmezden gelmeyi bırakın!

Sağlık Üst Kuruluna acilen bir Eczacı alın!

Saygılarımla,

Dr. Ecz. Umut ÖKSÜZ

KTEB Yönetim Kurulu (a)