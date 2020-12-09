Eczacılar Birliği'nde hummalı çalışma

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin genç ve başarılı başkanı Umut Öksüz hem meslektaşlarının sorunlarına çare bulma hem de halka daha iyi hizmet verebilme adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Göreve geldikten sonra çözüm odaklı başarılı çalışmalara imza atan Öksüz mesaisinin gece geç saatlere kadar sürdüğünü belirten sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı.

Öksüz paylaşımında şöyle dedi;



Saatler 00.00’ı geçti fakat meslek örgütümüz adına yaptığımız mesai bugünlük henüz daha yeni bitti.



Attığımız ve atacağımız tüm adımların daha sağlıklı ve bilinçli yarınlara vesile olacağından şüphemiz asla yoktur