Eczacı Serpin Onay Demirciler’e İş Kadınları Derneği Onur Ödülü Takdim Edildi

İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği ve Telsim’in ana sponsorluğunda gerçekleşen Yılın Kadın GirişimcisiÖdül Töreni’ne özel sebeplerden dolayı katılamayan,Eczacı Serpin Onay Demirciler’i eczanesinde ziyaret eden, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar,İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen,İş Kadınları Derneği Temsilcisi Selin Candemirve Telsim Kurumsal İlişkiler Müdürü Nil Zorlu Atai, keyifli geçen sohbetin ardından, 2019 Yılıİş Kadınları Derneği Onur Ödülünü kendisinetakdim etti.

ECZACI SERPİN ONAY: “HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR ANDA ÇOK HOŞ BİR SÜRPRİZ OLDU, ÇOK DA GURUR VERDİ.”

Telsim ve İş Kadınları Derneği işbirliğinde hazırlanan proje ile her yıl onore edilen iş kadınlarının arasına bu yıl kendisinin de girdiğini ifade eden Eczacı Serpin Onay Demirciler,“Hiç beklemediğim bir anda çok hoş bir sürpriz oldu ve bu bana çok gurur verdi.” dedi. İş Kadınları Derneğinin Onur ödülüne layıkgörüldüğünü söyleyen Demirciler, “Bu gün de bu ödülü bana iletmek üzere beni ziyaret eden herkese, ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu ziyaret beni çok mutlu etti ve çok onurlandım.” dedi.

İŞ KADINLARI DERNEĞİ BAŞKANI ŞENAY EKİNGEN: “KADINI GÜÇLENDİRMELİYİZ Kİ GELECEK NESİLLER DE GÜÇLENSİN.”

Serpin hanım’ın hem iş dünyasındaki kadınlara, hem de arkadan gelen genç kuşağa büyük bir ilhamkaynağı olduğunu söyleyenİş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, “Serpin Hanım’ı her dinlediğimde hem ülkemle ilgili hem de hayat ve meslekle ilgili çok şeyler öğreniyorum.” dedi. İş Kadınları Derneği’ninmisyonunun, başarılı iş kadınlarının öne çıkarılması ve ödül alan kadınların başarı masallarından örnekalınmasının sağlanması olduğunu vurgulayan Ekingen, “Kadınların ekonomiye katılımlarını teşvik ederek hem ekonomik olarak güçlenmelerini hem de ülke ekonomimize en kısa yoldan katkı sağlamak en başlıca hedefimiz. Ekonomik olarak güçlenen kadınların daha güçlü ve özgüveni yüksek gençler yetiştireceğine olan inancım sonsuz.” dedi.Ekingen, Her yıl Telsim işbirliğinde düzenlenen Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Törenine, yaşadığı talihsiz olaydan dolayı katılamayan Eczacı Serpin Onay’a İş Kadınları Derneği Onur Ödülünü takdim etmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

TELSİM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FEVZİ TANPINAR:“BAŞARI HİKAYESİNİN BAŞKA BAŞARILARA İLHAM OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM.”

İş Kadınları Derneği ile her yıl büyük bir keyifle düzenlenen organizasyona özel nedenlerden dolayı katılamayan Eczacı Serpin Onay’ı eczanesinde ziyaret ederek, İş Kadınları Onur Ödülünü takdim etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Tanpınar, “Serpin Hanım ülkemizin eğitimli ilk eczacı kadınlarından, hem harika bir anne hem de hala işinin başında örnek bir iş insanı, bu ödülü ona takdim etmekten onur duyuyorum.” dedi. Tanpınar, Eczacı Serpin Onay’ın, gerek iş hayatında olan gerekse iş hayatına yeni katılacak kişilere önemli bir örnek teşkil ettiğine inandığını söyledi.“Kendisini gönülden tebrik ediyorum ve başarı hikayesinin başka başarılara ilham olmasını temenni ediyorum.” dedi.