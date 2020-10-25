Ecel ekmek parası için uğraşırken yakaladı

Bugün saat 09.30 sıralarında, Gazimağusa Sanayi Bölgesinde, 39 yaşındaki Mehmet Sait Olğaç karton fabrikasının damında bulunan eski çinkoları değiştirdiği sırada, çürük polyester çinkoya basması sonucu 4.75 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Mehmet Sait Olğaç kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olduğu yoğun bakım servisinde saat 15.45 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor…