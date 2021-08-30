Ebru Yaşar kavgayı Kıbrıs'tan başlattı

‘Diva’ lakaplı Bülent Ersoy, KKTC’de vereceği konser öncesi büyük şok yaşamıştı. Sanatçının orkestra ekibinin PCR testi sahte çıkınca orkestrası tutuklanmıştı. Pandemi sonrası ilk kez KKTC’de sahne alan Ebru Yaşar ise, “Önemli olan burada bulunabilmekti. Buna da şükür”dedi.

"KOLAY DEĞİL NE TESTLERDEN GELİP GEÇTİK"

Kıbrıs’a kendisi gibi konser vermeye gelen Bülent Ersoy ile Aleyna Tilki’nin sorunlar yaşadığı haberlerine üzüldüğünü belirten, Yaşar, “Pandemi o kadar mesafe koydu ki aramıza bugün fire vermeden gelen tek sanatçıyım diyebilirim. Orkestra arkadaşlarım, yanımdaki insanlar fire vermeden geldik. Kolay değil ne yollardan ne testlerden geçtik. Herkes orada baya bir trafiğe takıldı. Ama nihayet geldik. Sizlerleyiz şeref verdiniz. Huzurlarınız da olmaktan sonsuz mutluluk duyuyorum” dedi.