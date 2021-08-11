Dursun Oğuz, TC Merkez bankası Başkanı Kavcıoğlu ile bir araya geldi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz Ankara ziyareti kapsamında TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

İlk olarak ikili görüşme Bakan Oğuz ile TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu arasında yapıldı. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bankacılık sektöründeki sorunlar ve çözümleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İlk kez Kuzey Kıbrıs Bankacılar Birliği TC Merkez Bankası ile bir araya geldiği görüşmeye KKTC Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bakanlık Müsteşarı Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı ile Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, Kuzey Kıbrıs Bankacılar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur katıldı.