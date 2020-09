Dursun Oğuz: “Suyun geleceği net tarihi Türkiye DSİ açıklayacak”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ programına konuk olarak katılarak Türkiye’den KKTC’ye su temin projesindeki son duruma ilişkin bilgiler verdi.

Suyun KKTC’ye ulaşacağı tarihin daha önce 25 Eylül olarak açıklandığı ancak kötü hava şartları nedeniyle zamanda aksamalar yaşandığını ifade eden Bakan Oğuz, “Tüm imkanlar hazır olsa da doğa ile baş edemiyorsunuz” dedi.

“HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE 3 GÜNLÜK ERTELEME OLDU”

Akdeniz’de geçtiğimiz hafta büyük bir fırtına meydana geldiğini, hatta bu fırtınanın Yunanistan’da can kayıplarına yol açtığını belirten Oğuz, “3 günlük bir erteleme oldu. Bu fırtınanın dışında, bazı gecelerde denizdeki havanın bozulduğunu da gördük. Ekipler durmaksızın, hava şartlarının uygun olduğu her an çalışmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞILACAK 1 DAKİKA BİLE DEĞERLENDİRİLİYOR”

Dün de denizde bir fırtına meydana geldiğini, buna rağmen ekiplerin çalışabilecek her anı değerlendirerek çalışmaya devam ettiğini kaydeden Oğuz, “Çalışılacak 1 dakika bile değerlendiriliyor. Ama dediğim gibi, hava şartları insanoğluna bağlı değil” şeklinde konuştu.

“NET TARİHİ, T.C. DSİ AÇIKLAYACAK”

Bakan Oğuz, net tarihe ilişkin ise, “Tam kesin tarih ne olur, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri tarafından açıklanacak. Görünen o ki, 3 günlük bir gecikme yaşanacak” dedi.

“ASKIDAKİ SON BORU, BU AKŞAM MONTAJLANACAK”

Çalışmalarda şu an askıdaki son borunun montaj işlemine geçildiğini, son borunun montajından sonra, 150 metrelik karadan montaj işlemine geçileceğini belirten Oğuz, “çalışmaların hızlanması için 6’ıncı gemi de çalışma alanına konuşlandırıldı. Denizdeki montaj bu akşam itibariyle biterse, 150 metrelik karadan montaja geçilecek” ifadelerini kullandı.

“SU, 16 YA DA 18 SAAT İÇİNDE ADAYA ULAŞACAK”

Boru montajlarının tamamlanmasının ardından, Anamur’dan bırakılan suyun 16 ya da 18 saat içinde adaya ulaşacağını belirten Oğuz, suyun doğruca arıtmaya gideceğini ardından da şebekelere dağıtılacağını belirtti.

“BARAJIN DOLMASI BEKLENMEDEN SU ŞEBEKELERE DAĞITILACAK”

Vatandaşın “Geçitköy Barajı dolduktan sonra şebekelere su verilecek” yönünde bir telaşı bulunduğunu ancak durumun öyle olmadığını vurgulayan Oğuz, “Su önce arıtmaya gidecek, ardından da hemen şebekelere verilecek. Arıtmadan artan su ise, barajda depolanacak. Sistem bu şekilde çalışıyor” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN GELECEK Mİ?

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, projenin yeniden hayat bulması halinde KKTC’ye gelip gelmeyeceğine” ilişkin soru üzerine konuşan Bakan Oğuz, “Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin verebileceği bir bilgi. 25’inde su akmaya başlasaydı, evet, böyle bir yüksek katılım konuşulmuştu. Ancak Türkiye, bir dünya devleti ve programları ne olur bilemem” ifadelerini kullandı.

