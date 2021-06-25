Dursun Oğuz: Arıklı'nın açıklamalarının 'UBP ile kahve içmeyiz' söyleminden farkı yok

Bakan Oğuz, dün “Taşı taş üstüne koymadınız ama elinizi taşın altına koydunuz” diyerek, yanında getirdiği taşı meclis kürsüsüne koyan Gülşah Sanver Manavoğlu için, “Gülşah hanım belki geceleri uyuyor ama biz uyumuyoruz” ifadelerini kullandı.