Bakan Oğuz, dün “Taşı taş üstüne koymadınız ama elinizi taşın altına koydunuz” diyerek, yanında getirdiği taşı meclis kürsüsüne koyan Gülşah Sanver Manavoğlu için, “Gülşah hanım belki geceleri uyuyor ama biz uyumuyoruz” ifadelerini kullandı.
Dursun Oğuz: Arıklı'nın açıklamalarının 'UBP ile kahve içmeyiz' söyleminden farkı yok
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bakan Erhan Arıklı'nın Faiz Sucuoğlu Başbakan olursa, hükümetten çekilecekleri yönündeki açıklamalarının, Kudret Özersay'ın, 2018 yılında kullandığı "UBP ile kahve içmeyiz" söyleminden bir farkının olmadığını vurguladı.
YORUM EKLE