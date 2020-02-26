Dün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar

21.2.20 tarihinde Erenköy Lisesinde 3 öğrencinin karıştığı kavga esnasında yumruk darbesiyle başından yaralanan Dipkarpaz sakini 15 yaşında S.S kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatası çatlağı teşhisiyle ameliyat edilmişti.

Mesele ile ilgili tutuklanan Sipahi sakinleri O.Ş ve O.Ş isimli 13 ve 15 yaşında 2 kardeş 22.2.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı öğrenciler 25.2.20 tarihinde İskele kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve tahkikatın salimen yürütülebilmesi maksadıyla haklarında 3’er gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Kafatası çatlağı nedeniyle ameliyat edilen ve yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulan S.S’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve uyutulduğu iddia edildi.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor. (MHA)