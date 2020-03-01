Dün yaşanan olay ortaya çıktı

Önceki gün GKRY’nin aldığı kararla sınır kapıların kapatan RUM yönetimi, geçişler esnasında dün sabah bir Kıbrıslı Türk’ü tokatlayarak feci şekilde darp etti.

Çıkan olaylar sonrasında Rum polisin acımadan Kıbrıslı Türkü darp etmesi diğer vatandaşlar tarafından engellenmeye çalışılsada, Kıbrıslı Türk yediği darbe ile yere yığılarak şoka girdi, Çevredeki diğer vatandaşlar Kıbrıslı Türk’e yardım ederek bölgeden uzaklaştırdı

Sadece Ledra Palas, Kermiya ve Yeşilırmak (Pirgo) Sınır Kapılarının açık kalacağı belirtilirken, ‘GKRY ’ Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya konuyla ilgili bilgi verdiği de öğrenildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı kaynakları da söz konusu durumu doğrularken, Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı Sınır Kapıları’nın yarın sabah 06.00 itibarıyla geçişlere 7 gün süreyle kapatılacağı öğrenildi.

Söz konusu sınır kapılarının kapatılmasının nedeni ise koronavirüs karşısında bir önlem almak amacıyla olduğu öğrenildi.

KKTC yönetiminin ise feci şekilde darp edilen KKTC vatandaşı ile ilgili işlem yapıp yapmayacağı henüz bilinmemekte

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2020, 15:18