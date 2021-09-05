Dükkan açma zanlıları mahkemeye çıktı

Girne'de meydana gelen dükkân Açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 16 yaşındaki zanlılar A.T ve B.A tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlıların yaşlarının küçük olması sebebi ile kapalı oturum yapıldı.

Mesele ile ilgili olarak aldığımız bilgide zanlılar A.T ve B.A'nın Ağustos 2021 tarihleri içerisinde Lapta’da Şht. Şevket Kadir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini aynı yerde sakin O.G'nin yapmakta olduğu Lapta Yavuzlar Lisesi okul kantininin batıya bakan 1x2 m. ebatlarındaki aliminyumdan mamül giriş kapısının 30x60 cm ebadındaki camını muhtemelen sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak kırarak 250 TL hasar verdikten sonra içeriye giriş yaptıklarını ancak içeri girdikten sonra, kantin içerisinden herhangi bir şey sirkat etmeden aynı yerden çıkış yaptıklarını öğrendik. Zanlılar yapılan kamera incelemesinde tespit edilip mahkeme emri ile tutuklandığı ve mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğinden ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün tutuklulukları talep edildi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Bu