Duayen Gazeteci Ahmet Tolgay, Dr. Gülboy Beydağlı'nın vefatını paylaştı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekilliği yapmış olan Dr. Gülboy Beydağlı hayatını kaybetti. Beydağlı'nın vefatını duyuran duayen gazeteci Ahmet Tolgay sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı;

Dünyalar iyisi bir insanımızı, eski parlamenter, Cumhuriyet Meclisi'ndeki kadim dostum GÜLBOY BEYDAĞLI'yı da yitirdiğimizi az önce derin bir üzüntüyle öğrendim... UBP'de başladığı siyasal yaşamını CTP'de sürdüren ve iki dönem milletvekilliği olan Leymosun kökenli Gülboy Bey, çocuk hastalıkları uzmanı idi... "Doktorluğu bırakıp neden siyasete girdin?" diye sorduğumda, saydığı erdemli gerekçelerin yanına şu açıklamayı da eklemişti: "Hasta çocuklar, erişkinler gibi kendilerini ve rahatsızlıklarını ifade edemiyorlar... Onların hastalıklarına yanlış teşhisler koyabilme olasılığı beni hep tedirgin etti.. Keşke tıpta başka bir branş seçseydim." UBP'den sonra CTP'den milletvekili seçilen ve ondan sonraki yaşamında siyasetten de soğuyan Beydağlı bunun nedenini şöyle açıklamıştı: "İki zıt kutupta miletvekilliği.. Size casus olduğunuzu duyumsatmaya çalışanlar var adeta".. Çok iyi insanlar siyasetimizde barınamıyorlar... Ruhun şad, mekânın cennet olsun güzel insan, unutulmaz dostum Gülboy Beydağlı..