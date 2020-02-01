Dr.Birtan'dan koronavirüsle ilgili ciddi uyarı

Çin’de başlayan ve birçok ülkeye sıçraya koronavirüs ile ilgili Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan sosyal medya hesabından açıklama yaparak çağrıda bulundu.
Birtan açıklamasında şöyle dedi;
Çin’deki bu salgın kapıya dayanmadan geçici bir sürede olsa olağanüstü hal ilan edip ülkeyi karantinaya almak lazım hem de tüm giriş çıkışlar kapatılarak.(Demedi Demeyin)
İş işten geçmeden ciddi önlem alınmalı ülkemizde yabancılar çoğalıyor öğrenciler ülkelerine gidip geliyor güneyden kara giriş kapılarından girişler çıkışlar oluyor, önlem alınmazsa çok geç olabilir, toplu yerlede maske takılması taraftarıyım, hiç şakası yok, doktoruma katılıyorum.