Dr.Birtan'dan koronavirüsle ilgili ciddi uyarı

Çin’de başlayan ve birçok ülkeye sıçraya koronavirüs ile ilgili Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan sosyal medya hesabından açıklama yaparak çağrıda bulundu.

Birtan açıklamasında şöyle dedi;

Çin’deki bu salgın kapıya dayanmadan geçici bir sürede olsa olağanüstü hal ilan edip ülkeyi karantinaya almak lazım hem de tüm giriş çıkışlar kapatılarak.(Demedi Demeyin)