Dr.Birtan'dan koronavirüsle ilgili ciddi uyarı

Dr.Birtan'dan koronavirüsle ilgili ciddi uyarı
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Çin’de başlayan ve birçok ülkeye sıçraya koronavirüs ile ilgili Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan sosyal medya hesabından açıklama yaparak çağrıda bulundu.

Birtan açıklamasında şöyle dedi;

Çin’deki bu salgın kapıya dayanmadan geçici bir sürede olsa olağanüstü hal ilan edip ülkeyi karantinaya almak lazım hem de tüm giriş çıkışlar kapatılarak.(Demedi Demeyin)

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YORUMLAR
Enver KUYUCUOĞLU
Enver KUYUCUOĞLU - 3 saat Önce

İş işten geçmeden ciddi önlem alınmalı ülkemizde yabancılar çoğalıyor öğrenciler ülkelerine gidip geliyor güneyden kara giriş kapılarından girişler çıkışlar oluyor, önlem alınmazsa çok geç olabilir, toplu yerlede maske takılması taraftarıyım, hiç şakası yok, doktoruma katılıyorum.

Mustafa Yelmen
Mustafa Yelmen - 2 saat Önce

Giriş çıkış kapılarının kontrolünü devlet yapmalıdır. Bu virüsün ne zaman kontrol altına alınabileceğini kimse bilmiyor. Bu nedenle insanımızı açık hapisaneye hapsedemezsiniz. Yani doktorumuza katılmıyorum.

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