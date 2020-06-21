Dr.Aşardağ'dan son uyarı!

Dr. Erden Aşardağ 1 Temmuz öncesinde son kez uyardı. Sosyal medya hesabından açıklama Aşardağ, Pandemi konusunda yoğun girişimlere rağmen her konuda hazırlıklarımızı tamamlamış durumda değiliz. Bu nettir. Girişler çıkışlar konusunda getirilen önlem paketlerini inceledikten sonra ciddi derecede endişelerimiz artmış vaziyettedir dedi.

Aşardağ'ın açıklaması şu şekilde;

KKTC ‘YE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONUSUNDA SON UYARI !!!

NOT- SN. BAKANLAR KURULU ÜYELERİNE --- SAĞLIK SİSTEMİNİZ HAZIR DEĞİLSE !!!! Kİ DEĞİL.

1. YA BU ŞARTLARDA KAPILARI HİÇ AÇMAYALIM YA DA İLLE Kİ AÇILACAKSA VE BU KARARI KAMUOYU, AKLI SELİM POLETİKACILAR VE SAĞLIK ÖRGÜTLERİMİZ ENGELLEYEMEYECEKSE; BU TESTLERİ DOĞRU UYGULAYALIM Kİ EN AZINDAN BULAŞ VE AKABİNDEKİ KAYIPLARIMIZ EN AZ OLSUN !!!!!

2. BULAŞMA OLMAMASI İÇİN SADECE PCR TESTİ TARAMASI YETERLİ DEĞİLDİR.

3. BERABERİNDE GÜVENİRLİĞİ OLAN ELİSA ANTİKOR TESTLERİ UYGULANMASI ZARURİDİR . RUM TARAFINDA ÇALIŞAN İNSANLARIMIZ VEYA YURTDIŞINDAN DÜŞÜK RİSK GRUBUNA DAHİL ÜLKELERDEN GELECEK OLAN MİSAFİRLERİMİZ BU YÖNTEMLER SAYESİNDE ÇOK EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPABİLECEKLERDİR.

4. DUYGUSAL DAVRANMAMAK LAZIM. TÜRKİYE HALEN BULAŞ AÇISINDAN YÜKSEK RİSKLİ ÜLKELER ARASINDADIR. 1 TEMMUZ KARARI TEKRAR ACİLEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR.

5. KENDİMİZ İÇİN DOĞRU OLAN UYGULAMALARI YAPMAK İÇİN AVRUPA VE DÜNYADAN İCAZET ALMAMIZA GEREK YOKTUR.

6. YA BU ŞARTLARDA KAPILARI HİÇ AÇMAYALIM YA DA İLLE Kİ AÇILACAKSA VE BU KARARI KAMUOYU, AKLISELİM POLETİKACILAR VE SAĞLIK ÖRGÜTLERİMİZ ENGELLEYEMEYECEKSE; BU TESTLERİ DOĞRU UYGULAYALIM Kİ EN AZINDAN BULAŞ VE AKABİNDEKİ KAYIPLARIMIZ EN AZ OLSUN !!!!!

7. Sn. Sağlık bakanı Ali Pillinin (bu konuda çok samimi olduğuna inanıyorum- hiçbir politikacı kesin olmayan bir projenın yapımı için gün vermez ) 45 günde oluşturacağını ilan ettiği pandemi hastanesinin inşaasını kim ? hangi güçler ? engelledi. Soruyoruz. Mertçe ortaya çıksın ve gerekçeleri ile açıklasın..Eb azından kendimiz ahmak ve kandırılmış hissetmeyelim. Kim engellediyse , tarih ve yakınlarını kaybedecek insanlarımız seni sorgulayacak !!!

YULARIDAKİ UYARILAR NEDEN BÖYLEDİR. MERAĞI VE VAKTİ OLAN OKUSUN LÜTFEN…

Pandemi konusunda yoğun girişimlere rağmen her konuda hazırlıklarımızı tamamlamış durumda değiliz. Bu nettir. Girişler çıkışlar konusunda getirilen önlem paketlerini inceledikten sonra ciddi derecede endişelerimiz artmış vaziyettedir.

Bu çok sevdiğimiz toplumumuza ve yetkililere doğru olduğuna inandığımız uyarıları yapmak boynumuzun borcudur. Tamamen bilimsel verilere ve gerçeklere dayandırılan açıklamalardır.

Pandeminin bu döneminde KKTC’ye girebilmesi için, kişinin PCR testi negatif çıkma gerekliliği, doğru bir karar olmakla beraber yeterli bir önlem olmadığı kesindir.

İncelerseniz bu konuda her ülke kendi kurallarını koymuştur. Önerilen net bir şablon yoktur.Yakın zamanda da olamayacağı açıktır.

PCR test örneğinin alındığı zamanlama çok önemlidir.Hastalık başladıktan 1 hafta sonra alınan PCR örneği sonucunun (turistin KKTC ye girdiği tarih, hastalığının

7. gününe denk geliyorsa) değerlendirilmesinde 100 hasta kişinin 30 u hasta olduğu halde testi negatif çıkabilme olasılığı vardır.

Eğer kişi KKTC ye girişinden 11 gün önce virüsü almışsa 100 hastanın 50 sinin (hasta olduğu halde) testi negatif çıkıp , hotelde ve gittiği yerlerde hastalığı bulaştırabilecektir.

Yurtdışında yapılacak ve bize getirilecek olan PCR sonuçlarına ne kadar güveneceğiz Bizim devlet laboratuvarlarında çok titizlik, GÜVEN ve özveriyle yapılan PCR testlerine kıyasla dışarıdan getirilecek test sonuçları ne kadar güvenilir olacaktır.

Hastalar şikayetlerinin başlamasından kaç gün sonraya kadar diğer kişilere virüsü bulaştırabilmektedir??

Sıkıntı ve belirsizlik bu konudadır. Bazı çalışmalara göre hastalığı hafif veya semptomsuz geçiren (yurdumuza gelecek olan kişiler bu gruptan olacakları için- en fazla bu durum bizi ilgilendiriyor) kişilerde bulaştırma zamanı 7 gün bazı çalışmalarda 10 gün ve bazı çalışmalarda 24 güne kadar bulaştırıcılık olabileceği bildirilmektedir..

Bulaştırıcılık ne kadar devam eder konusu netleşmeden yurdumuza riskli grubu yüksek ülkelerden, yurtdışından gelecek olan misafirlerimize sadece PCR testi yaparak virüs taşıyıp taşımadılarını karar veremeyiz. Aşağıda tablolarda da açıklandığı gibi PCR testinin yanında ayni anda duyarlılığı yüksek ve covid-19 a özgü ELİSA ANTİKOR testlerinin kullanılması memleketimize şikayeti olmayan ama virüs taşıyıp, bulaştırıcı olabilecek sahısların saptanmasında çok faydalı olabilecektir. Bu önlem de haliyle belki virüs bulaşmasını engelleyecektir.

Çinde bulaşın tekrar artmasının en büyük nedeni dışarıdan gelenlere uygun testlerin karışımının yapılmamasıdır ve gelenleri karantinaya almamalarıdır. Ders almalıyız.

Toplum olarak sıkıntılarımızdan bir tanesi de ’’ biz ille doğru olan uygulamaların’’ yurtdışından gelecek uyarılardan sonra uygulamaya başlamamız alışkanlığıdır. Birileri bize ‘’böyle yapmanız gerekir, doğru olan aslında bu yaklaşımdır ‘’ demesini bekliyoruz. Mantıklı uygulamalarda, bilimsel açıklamaları da netse kendi ülkemizde bir ilki uygulamadan kaçınmamalıyız. Karlı çıkacak olan Kıbrıs Türk halkı ve sağlık çalışanlarımız olacaktır.

Çok yeni bir yöntem olan , tükrük örneği ile de çalışılabilen VE yarım satte sonuç verebilen, HIZLI PCR cihazlarından yararlanmak için acilen çalışma başlatılması gerekmektedir.Bu yeni testlerin Teknolojik danışmanlığını Amerikada bu konuda çok deneyimli üniversiteler vermektedir. Hızlı PCR cihazı ve kitler FDA-EUA onayı almıştır..Klasik pcr testleri ile kıyaslanınca ayni benzer sonuçlar verdiği görülmüştür.

Ercan havalimanına ve diğer giriş-çıkış yerlerine kurulup çalıştırılması 3-4 günden fazla bir süre almayacağı belirgindir.

Sağlık örgütlerimizin ,değerli moleküler genetik, laboratuvar uzmanlarımızın ve çalışanlarımızın ve sağlık bakanlığının, temel sağlık hizmetlerininin, bilim kurullarının bu konularda acil görüşleri önem kazanmaktadır ve toplum sağlığımızın bozulmaması için elzemdir.



Figure 1 20 günlük süreçte KKTC yi ziyaret eden kişiye sadece pcr yapıldığı zaman %49 civarında hasta belirlenemeyebilir.Bu süreçte İgm elisa antikor testide yapılırsa ancak %2 oranında virusle karşılaşmış kişileri kaçırabileceğiz.

Fark, bizi felakete sürükleyecek kadar çok yuksektir. !!!! Sağlık sistemimizin bunu tahammül edecek gücü yoktur.