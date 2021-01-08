Dr. Şükrü Onbaşı: “Göğüs yoğun bakımı devre dışı”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Şükrü Onbaşı göğüs yoğun bakımının devre dışı kaldığını söyledi.
Onbaşı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'yönetiyorsunuz, bravo...' sözleriyle sitem etti.
Onbaşı’nın paylaşımı şu şekilde:
“Ocak 2020
- Genel yoğun bakım 10 yatak 21 hemsire
- Nöroloji yoğun bakım 6 yatak 14 hemsire
- Göğüs yoğun bakım 6 yatak 14 hemsire
Ocak 2021
- Genel yoğun bakım 5 yatak 10 hemsire
- Nöroloji yoğun bakım –> Koronavirüs yoğun bakım hemşire ekibi karantinada
- Göğüs yoğun bakım devre dışı ekip karantinda
Yönetiyorsunuz bravo…”