Dr. Şükrü Onbaşı: “Göğüs yoğun bakımı devre dışı”

Dr. Şükrü Onbaşı göğüs yoğun bakımının devre dışı kaldığını ifade etti.

Dr. Şükrü Onbaşı: “Göğüs yoğun bakımı devre dışı”
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Şükrü Onbaşı göğüs yoğun bakımının devre dışı kaldığını söyledi.

Onbaşı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'yönetiyorsunuz, bravo...' sözleriyle sitem etti.

Onbaşı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Ocak 2020

  • Genel yoğun bakım 10 yatak 21 hemsire
  • Nöroloji yoğun bakım 6 yatak 14 hemsire
  • Göğüs yoğun bakım 6 yatak 14 hemsire

Ocak 2021

  • Genel yoğun bakım 5 yatak 10 hemsire
  • Nöroloji yoğun bakım –> Koronavirüs yoğun bakım hemşire ekibi karantinada
  • Göğüs yoğun bakım devre dışı ekip karantinda

Yönetiyorsunuz bravo…”

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