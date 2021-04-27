Dr. Özlem Gürkut: “Risk alarak eyleme destek verdik; pişman değilim”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Genç TV ekranlarında yayınlanan ‘Bugüne Dair’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, Cumartesi günü hem Güney Kıbrıs’ta hem de Kuzey Kıbrıs’ta eşzamanlı olarak gerçekleşen eyleme KTTB’nin de katılması üzerine yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Gürkut, Tabipler Birliği’nin çözüm ve federasyon yanlısı bir tavır ortaya koyduğunu dile getirerek, “Şu anda içinde yaşadığımız pandemide bile Dünya Sağlık Örgütü’ne verilerimizi aktaramadık, uluslararası camiaya durumu anlatamadık, yardım alamadık…” şeklinde konuştu.

"BU ÜLKEDE BULUNACAK ÇÖZÜM BİZİ DE İLGİLENDİRMEKTEDİR"

“Sağlık sorunlarımızı da etkilediği için bu ülkede bulunacak çözüm bizi de ilgilendirmektedir…” diyen Gürkut, böyle bir eyleme destek vermenin risk almayı gerektirdiğine dikkat çekti.

Hekimler olarak kâr – zarar değerlendirmesi yaptıklarına işaret eden KTTB Başkanı Gürkut, açık havada virüsün daha az bulaşa sebep olduğunu çokça yapılan araştırmalarda ve yayınlarda ortaya koyulduğunun altını çizdi.

"BİZİ ELEŞTİRENLER BUNU KULLANIYOR"

Özlem Gürkut, “Bizi istifaya çağıran insanların kimler olduğuna bakarsak, bizi her defasında eleştiren kişiler olduğunu görebiliriz. Bunu sadece kullanıyorlar, gerçek düşüncelerini söylemek yerine pandemi kurallarının ihlallerini kullanıyorlar…” dedi.

Yürüyüş esnasında pandemi kurallarına uyulduğunu gözlemlediklerine işaret eden Gürkut, “Desteğimizi verdik, pişman değilim… Kurallar vardır, kuraların altında yatan bilimsel gerçekler vardır” ifadelerini kullandı.