Dr. Özdemir Berova: Fırtına 'geliyorum' diyor, uyanın arkadaşlar!

UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova, günlük koronavirüs tablosunu işaret ederek, "Fırtına 'geliyorum' diyor. Biz ise dört ucunu bıraktık sürükleniyoruz. Uyanın arkadaşlar" sözleriyle çağrı yaptı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Dr. Özdemir Berova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koronavirüs nedeniyle 11 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtererek, en kötü tablonun yaşandığını söyledi.

Fırtınanın 'geliyorum' dediğini vurgulayan Berova, "Biz ise dört ucunu bıraktık sürükleniyoruz" diyerek, "Uyanın" çağrısında bulundu.

Berova'nın paylaşımı şöyle:

"Bugünün Koronavirüs rakamlarına bakacak olursak, 11 yoğun bakım hastası ile pandemi sürecinin en kötü tablosunu yaşıyoruz. Fırtına geliyorum diyor. Biz ise dört ucunu bıraktık sürükleniyoruz. Uyanın be arkadaşlar..."