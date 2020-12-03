Dr. Özcan kendini izole etti

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, Koronavirüs hastası tespit etmesinin ardından kendini izole altına aldığını duyurdu.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, Koronavirüs hastası tespit ettiğini duyurdu. “Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile istişare içinde olup, 7 gün izole şekilde hayatımı idame edeceğimi paylaşmak istiyorum” dedi.

Dr. Özcan, Girne’de durumun ciddi olduğunu vurgulayarak, vatandaşa “gerekmedikçe hastaneye ve kalabalık ortamlarda bulunmayın” çağrısı yaptı.

Hüdaverdi’nin paylaşımı şöyle:

“Herkese en içten sevgilerimle sağlık diliyorum. Toplum sağlığı açısından paylaşmak istedim; Maske ve hijyenime çok önem verdiğimi ve sürekli uyardığımı biliyorsunuz. Tedbirlerimin çerçevesinde Koronavirüs hastası tespit etmiş olduğumu ve şahsen hertürlü olasılığa rağmen kendimi temaslı vaka olabileceğimi düşünerek ve toplumun sağlığı açısından kendimi izole ettiğimi ve 02/12/20 tarihinden itibaren, sağlık bakanlığı yetkilileri ile istişarede olup, 7 gün izole şekilde hayatımı idame edeceğimi paylaşmak istedim.

01/12/20 tarihinde muayene ettiğim tüm hastalarım lütfen endişe içinde omasın ve virüs bulaşan bir kişinin 3. günden sonra bulaştırma ihtimali olduğunu bilmenizi isterim. Toplumun sağlığı açısından izole kalımam gerektiğini düşünerek, 7. Gün PCR test sonucuma göre görevime başlayacağımı söylemek istiyorum.

Girne için durum ciddi ve sizlerden ricam;

Lütfen gerekmedikçe hastaneye ve kalabalık ortamlarda bulunmayın. Kronik rahatsızlığı olanlar, 65 yaş üstü kişilerin çok daha dikkatli olması gerekir."