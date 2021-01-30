Dr. Özcan Hüdaverdi'den önemli uyarı

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, Koronavirüs testi pozitif saptanan biriyle temas halinde olunması durumunda, PCR testinin 7’nci gün ve 14’ncü günde yapılması gerektiğini vurgulayarak, aksi halde birinci ve altıncı güne kadar olan süreçte testin negatif çıkacağını belirtti.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, Koronavirüs testi pozitif olan biri ile aynı ortamda 15 dakikadan uzun süre maskesiz, kalınması halinde PCR testinin 7 ile 14’üncü günlerde yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Hüdaverdi, ‘lütfen dikkat!’ başlığı altındaki açıklamasında şunları söyledi:

“Koronavirüs testinin pozitif saptandığı biri ile ayni ortamda 15 dakikadan uzun süre maskesiz kaldıysanız eğer, yapacağınız PCR testi; temasınızdan sonra 7’nci ve 14’üncü günde yapmanız gerekir.

Koronavirüs testi pozitif saptanan biri ile temasınız olduysa PCR testinizi 7’nci gün ve 14’ncü gün yapın.

Temastan sonra birinci günden altıncı güne kadar olan süreçte PCR testi negatif çıkar.”