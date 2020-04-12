Dr. Necmi Bayraktar: Elimizde Yeterli Miktarda Güney'den Gelecek İlaçtan Var

Üroloji Uzmanı ve Organ nakil cerrahı Dr. Necmi Bayraktar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Akıncı’ya çağrıda bulundu. Bayraktar, “kendi aklınızla talep etmediyseniz sayın Cumhurbaşkanı, elimizde yeter miktarda bulunan bir ilaçlar üzerimizden reklam yapılması(siyaset)na sebep olan Türk komite üyelerini değiştirin!” dedi.

Dr. Bayraktar’ın çağrısı şöyle;

Çok uzun uzadıya bişey yazmayacam, kendi aklınızla talep etmediyseniz sayın Cumhurbaşkanı, elimizde yeter miktarda bulunan bir ilaçla üzerimizden reklam yapılması(siyaset)na sebep olan Türk komite üyelerini değiştirin!

Yok sizde bu durumdan memnunsanız, elimizde gerçi ondan da var ama xanax filan da istetin... uyuşuk beyinleri gandırmanız daha golay olur! Kin, nefret kalbindeki husumet bu sözcükler mi? Siyaset yapmayın yazık geçin bunları artık. Anastasiadis beyefendiye da galimera! Müslümanların sözüyle kapatıyorum, komşusu açken tok yatan bizden değildir!