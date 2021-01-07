Dr. Mustafa Akansoy veryansın etti...

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr.Mustafa Akansoy sosyal medya hesabından veryansın etti. Yeni moda: temaslılar kendini saklamaya başladı. bunların sayısı giderek artıyor diyen Dr. Akansoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

AFERİN! AFFERİN! AFFFFERİN! SAKLAMBAÇA DEVAM.

KARDEŞİ KORANA POZİTİF, KENDİSİ YAKIN TEMASLI. BUNU SAKLAYIN. YENIYILI KARANTINA OTELİNDE KUTLAYAMAZSINIZ, DEĞİL Mİ? 'EVDE GENDİMİZİ İZOLE ETTİK' DEYİN YÜZSÜZCE. ÖYLE YA! İTİBARINIZ VAR HEM, ELALEM NEDER SONRA?

YENİ MODA: TEMASLILAR KENDİNİ SAKLAMAYA BAŞLADI. BUNLARIN SAYISI GİDEREK ARTIYOR.

YETMEDİ, BİR BAŞKASINDA; ÇOCUĞU POZİTİF, İKİ GUN SONRA İŞ YERINE GİT. AFFFERİM.

BİR BAŞKASI DİYOR Kİ: ' BEN HİSSEDERİM, YOKTUR BEN DE ÖYĹE ŞEY, YANLIŞ YAPILDI TEST.' ' VERİN BANA TAHLİLLERİMİ' DİYE DİYE TEMİZ ALANDAKİ GÖREVLİLERİN ÜSTÜNE GEL.

BİR BAŞKA MODEL: ' HANIMEFENDİ VEYA BEYFENDİ! KORONA POZİTİF, AMA AKCİĞER TOMOGRAFİNİZDE ZATÜRE YOKTUR. SİZİ OTELE GÖNDERECEĞİZ. ' CEVAP VERİR: OTEL LÜKS OLSUN BE DOKDOR.

GÜYA ALAY EDECEK ZEVZEK, SORAR: 'DOKTOR, OSURMAYNAN BULAŞIR MI BU GUDUZ?' YÜZÜNDEN LAÇKALIK AKAR. EFENDICE SORSA BAŞIM ÜSTÜNE CEVAPLAYIM.

DEVAM EDİN, DURMAYIN. ZERE SAKLAMBAÇ OYNARSINIZ BİZİMLE. AMA UNUTMAYIN KORONA DA KÖREBE OYNAR, BİLİRSİNİZ, KÖR DE TUTTUĞUNU ÖPER.

BU NEDENLE KORONANIN SİZİ ÖPMEMESİ İÇİN BİZİMLE SAKLAMBAÇ DEĞİL DE, ALDIM VERDİM OYNAMANIZ GEREKİR.

KORONA KONUSUNDA GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTEREN HASTALARIMIZIN AFFINA SIĞINIR, TEZ ZAMANDA ŞİFALAR DİLERİM.

DR.MUSTAFA AKANSOY

GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 00:41