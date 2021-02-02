Dr. Mustafa Akansoy: “Vakalar bu şekilde devam ederse 5 gün içerisinde tüm kapasite dolacak”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak, önümüzdeki 5 günün sağlık personelleri için son derecede sıkıntılı ve yoğun olacağını ifade etti.

Akansoy, son 24 saatte vaka sayısının 100’e yaklaştığına dikkat çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda 5 gün içerisinde tüm kapasitenin dolacağını ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yeniden pandemi hastanesi olacağını belirtti.

Temaslı olduğunu saklayanlara ve evde kendilerini izole edenlere gereken yaptırımın uygulanması gerektiğini vurgulayan Akansoy, bu kişilerin isimlerinin ifşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“ÜLKE OLARAK HAMAMDAYIZ! ÇOK TERLEYECEĞİZ!”

“Ülke olarak hamamdayız ve çok ama çok terleyeceğiz” diyen Dr. Mustafa Akansoy, bulaş artarsa kapanmanın uzayacağını ve hastanelerin dolup taşacağını, vefat sayılarının artacağına dikkat çekti.

Dr. Mustafa Akansoy açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Önümüzdeki 5 gün biz sağlık personeli için son derece sıkıntılı ve yoğun olacaktır. Son 24 saatteki vaka sayısı 100'e yaklaştı. Bu şekilde devam ederse 5 gün içerisinde tüm kapasitemiz dolar ve Lefkoşa Devlet Hastanesi de pandemi hastanesi olur yeniden.

AİLECE TOPLANALIM ZAMANI DEĞİL

Bu kış aylarında korona olmayan hastaların hastaneye gelememesi yüzünden Koronavirüsten ölenden çok daha fazla can kaybımız olur.

Zaman komşunuzla kahve içme, hazır işe gitmiyoruz ailece toplanalım zamanı da değildir. Zaman sadece çekirdek ailenizle birlikte kalma zamanıdır. Bunun ayıbı yoktur, misafir kabul etmeyiniz.

Pek çok noktada polis ekipleri kontrol yapıyor. Kanımca daha sıkı önlemlere ihtiyacımız vardır. Sadece ilçe içinde değil, ilçeler arasında seyahate izin verilmemelidir. Hatta vaka sayısının çok az olduğu veya hiç olmadığı ilçelere, diğer ilçelerden PCR testi negatif olanlar kabul edilmelidir.

HER ŞEYİ KURALINA GÖRE YAPARSAK, HER ŞEYİ YOLUNA KOYMAK İÇİN 14 GÜNÜMÜZ VAR

Her şeyi kuralına göre yaparsak, önümüzde çok yoğun 5 gün ve işleri yoluna koymak için 14 günümüz vardır. Bu süre içerisinde siyasiler topluma örnek olmalı, maskesiz dolaşmamalıdırlar. Acil ihtiyaç dışında katiyetle evimizden ayrılmamalıyız.

Önemli olan hep birlikte karar vermektir. Bana sorarsanız hala daha geç değil. Sevgili Halkımız, bize zaman kazandırmanız şarttır. Kararınız evde kalmak, temaslıysanız hemen bildirmek olmalıdır.

DAYANMALI VE KURALLARA UYMALISINIZ

Sizlerden son bir cüret göstermenizi, dayanmanızı ve kurallara uymanızı istiyorum. İnan ki sizlerin göstereceği gayret biz sağlıkçıların hevesini ve azmini arttıracaktır. Mart 2020'de sizlere bir söz vermiştik ve bir de söz almıştık. Düşüp bayılana kadar sizlere bakacağımıza, ne olursa olsun pes etmeyeceğimize söz veriyoruz. Sizler de şimdi bize söz verin ve bu sözü tutun. Evde kalın, misafir kabul etmeyin, maskesiz adım atmayın.

Değerli polislerimiz, sizler olmadan bu işi bitirmemiz çok zor.

Muhtarlarımız, sizlerin de daha etkin olmanız ve bölgelerinizde yardıma ihtiyacı olanları bir an önce saptamanız gerekiyor.

Temaslılarınızı saklamayınız, mutlaka bu kişileri bildiriniz.

Son olarak; sizleri son cürete davet ediyorum.”