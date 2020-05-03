Dr. Kamioğlu'ndan Facebook Kahramanlarına Çok Sert Eleştiri

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanlarından Dr.Emine Kamiloğlu, koronavirüs ile ilgili gelişmeler ve test sonuçları konusunda sosyal medyada yapılan eleştiri ve sorulara yanıt verdi.

Emine Kamiloğlu’nun açıklaması şöyle:

Hepinize teker teker cevap vermek zor. Kaldi ki o kadar vaktimiz de yok. Cunku cogunuz gibi sacede oturup facebookta vakit geçirmiyoruz. Bir kac konuya aciklik getirmek gerekirse;

1. Takdir edersiniz ki bu hastalarin tanilarini koyup tedavi eden doktorlar olarak hizli testlerin sensitivite ve spesitivite oranlarindan haberimiz var ! Ve takdir edersiniz ki yeni karsilastigimiz bir virusle ilgili bu kadar cok spekulatif bilgi ortada dolasirken bizler ehil insanlar olarak isimizi saglama aliyoruz. Yani demem o ki sizler klavye kahramanligi yaparken ( uzaktan davulun sesi hos gelir) bizler hizli test pozitif cikan hastalari klinik ve radyolojik olarak da degerlendiriyoruz. Hastaliklarin testlerden ibaret olmadigini tip fakultesi birinci sinifta ogretilmisti bize! Hatta ve hatta defalarda pcr ve radyolojik tekrar yapiyoruz. Buna inanmasi neden bu kadar güç?? Sizler kendinize malzeme arayip felaket tellalligi yapasiniz diye mi?

2. Gelelim PCR testine. Vay efendim cihaz eskiymis, vay efendim kalibre edilmiyormus, vay efendim ehil insanlar yapmazsa dogru sonuc vermiyormus. Hayir efendim! Bu cihazlar 2020 yilinda alinan, duzenli kalibre edilen ve bu iş icin egitim almis, deneyimli kisiler tarafindan yapilmaktadir. Ve supheli vakalarin testlerİ defalarca tekrarlanmaktadir. Yoksa kibrista bu işin duzgun yapilabilecegi fikri sizi rahatsiz mi ediyor? Gelin bir günlerini birlikte gecirip ne kadar titiz ve ozverili calisildigina taniklik edip utanin isterseniz.

3. Bir diger konu pozitif vaka cikmamasi. Sizce suanda KKTC de SARSCOV2 salgini olsaydi hastaneler poliklinikler dolup tasmayacak miydi? Tipki ilk basta oldugu gibi? Gelin gorun isterseniz. Ates poliklinigi basvurusu o kadar azaldi ki! Hatta ve hatta sadece atesi olan degil oksuren, nefes darligi olan, yaygin vucut agrilari olan, bogazi agriyan v.s herkese test yapiyoruz ve klinik olarak degerlendiriyoruz. Buna da mi inanmasi zor? Elestiren arkadaslar diledikleri zaman hastaneye gelip bizlerle calisip taniklik edebilirler!

4. Gelelim tarama konularina. Defalarca dile getirmemize ragmen israrla tarama yapilmiyor diyenlere yine cevabimiz ayni. Tarama ekibi biz degiliz. Ve sizin facebooktan populer olacaksiniz diye kime sordugunuz ya da kimi sorguladiginiz belli olmayan sorularnizla insanlarin bizlere olan guvenini kiriyorsunuz. Madem ki bu kadar endiselisiniz neden siz ‘ yetkili ve bilir kisi’ olarak gidip bakanlikla bunu yuzyuze konusup neyin daha uygun olacagini anlatmiyorsunuz? İste bunu yapmayinca cok da samimi olmuyorsunuz! Yoksa bu pandeminin facebook uzerinden yonetildigini ya da bakanlikta calisan insanlarin islerini guclerini birakip sizlerin facebook uzurinden sordugunuz sorulara cevap vermek zorunda olduklarini mi dusunuyorsuz! Cok komiksiniz.

Evet birinci dalga bitti. Ama işimiz daha bitmedi. Artik ilk başa gore daha donanimliyiz. Daha tecrubeliyiz ve her ne kadar siz ‘bilir kisiler’ inanmasaniz da daha bilgiliyiz. Bizler dunyayla eszamanli olarak bu hastaliga olan yaklasimlari tedavileri uyguluyoruz. İciniz rahat olsun! İş yerlerinin, okullarin ve ucak seferlerinin kontrollu ve dogru zamanda acilmasi isimizi kolaylastiracaktir.