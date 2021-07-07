Dr. Kamiloğlu’ndan en önemli uyarı

Karantina hekimi Dr. Emine Kamiloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden artan Koronavirüs vakalarına yönelik bir açıklama yaptı.

Dr. Kamiloğlu, şu ana kadar yeni pozitif vaka sayısının 100 civarında olduğuna dikkat çekerek, “Öyle görünüyor ki akşama kadar daha da artacak” dedi.

“Biz ne yaptığımızı, ne yapacağımızı biliyoruz” ifadelerini kullanan Dr. Kamiloğlu, “Ama konu bu değil. Bugünden tezi yok, ivmeyi ülke kapanmadan, hem sağlık sistemi hem ekonomi zarar görmeden aşağıya doğru çevireceğiz” diye konuştu.

“AİLE BÜYÜKLERİ GENÇLERE GEREKLİ YASAKLARI KOYMALI”

‘Karar alınması gerek, denetim gerek’ diye hayıflanmaların haklı olduğunu ancak önce vatandaşlara görev düştüğüne işaret eden Kamiloğlu, ne yapılması gerektiğinin bilindiğini, herkesintedbirini alması gerektiğini ve aile büyüklerinin de gençlere yasaklar koyması gerektiğinin altını çizdi.

“NEFES ALMADAN SON BİR HAFTADIR HASTA BAKIYORUZ”

Kamiloğlu, “Bir avuç doktor ve hemşire, nefes almadan son bir haftadır hasta bakıyoruz. Hasta bakmadığımız anlarda da telefonlarımız susmuyor. Bu dalga, diğer dalgalara benzemiyor. Yeni varyantların da daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“MASKE – MESAFE KURALINI HİÇE SAYMAMALIYIZ”

Dr. Emine Kamiloğlu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Doktorlardan yana sıkıntı olmaz belki, daha çok çalışırız, yine ek mesai kavgası, zaman alt yapı kavgası yapmayız. Ama toplum bu fedakarlığın rahatlığına kapılmamalı, aşı olduk diye maskeleri çıkartıp atmamalı. Bıkmadan tekrarlayacağız ‘Aşı olduk diye hastalık bulaşmıyor, bulaştırmıyoruz’ diye bir şey yok.

Denetimi kendi ailemizden başlayarak yapma zamanı. Maske- mesafe kuralını hiçe saymamalıyız.

Eylül’de çocuklarımız okula gitsin, mekanlar kapanmasın, turizm sekteye uğramasın, maddi zararlar tekrar olmasın diye uğraşıyoruz…

Aksi, yarın çok geç, yıkımı da çok büyük olacak.”