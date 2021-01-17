Dr. Kamiloğlu’ndan aşı açıklaması: “Ayıp, biraz edep. Herkes sırasını beklesin!”

Karantina hekimi Dr. Emine Kamiloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koronavirüs aşıları hakkında açıklama yaptı.

Kamiloğlu, aşı yaptırmanın bir protokolü ve bir sırası olduğunu belirterek, “Hepsini geçtim bir edebi var. Önce sağlık çalışanları… Ama sağlık çalışanları derken sağlık çalışanlarının eşi, dostu, karısı, kocası değil ya da iş yerinde çalıştırdığı pilates hocası değil” diyerek tepki gösterdi.

Dr. Kamiloğlu, “Ayıp, biraz edep. Herkes sırasını beklesin! Her zaman ki gibi şımarıklık, her zaman ki gibi yüzsüzlük” dedi.