Dr. İlker İpekdal, Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür’ün görevden alınmasını talep etti

Nöroloji Uzmanı Dr. İlker İpekdal, sosyal medya üzerinden artan Koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dr. İpekdal, “Artık birileri bedel ödemeli!” ifadelerini kullanarak, Koronavirüsün temizlenmeyeceği sadece kontrol altına alınabileceğini, virüs ile yaşamanın öğrenilebilir olması gerektiğini ve virüse karşı daha korunaklı hale gelinebileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür’ün görevden alınması gerektiğini savunarak, şunları söyledi:

“Pandemi ile ilgili mücadelelerde çok önemli konumlara sahip olan, Başta Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanlığı gibi kritik görevleri olan, sağlıkla ilgili alım ihalelerinin masasının üzerinden geçtiği; ancak pandeminin başından kayda değer hiçbir açıklaması olmayıp, içeride etkili, dışarıda ise pasif görümünü tarz ve taktik olarak benimsemiş Dr. Ali Çaygür'ün görevden alınmak suretiyle, pandemi mücadelesinin yolu daha engelsiz hale getirilmelidir!”