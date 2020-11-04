Dr. Hüdaverdi: Bugün en mutlu günüm

Lefkoşa Sarayönü Rotary Kulübü yaşam ve ölüm arasındaki en ince çizgiyi belirleyen 6 adet ekipmanı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nebağışladı.

Yaklaşık 100 Bin Euro değerindeki cihazları teslim alan Dr Özcan Hüdaverdi yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından “bugün benim en mutlu günüm” notuyla paylaştı.

Dr Özcan Hüdaverdi paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Tüm KKTC halkına hayırlısı olsun dileklerimle başlamak istiyorum.

Mutluluğumu ve sevincimi kelimelere dökmeden ilk önce beni arayıp hastanemizde eksiklikleri soran Aslı Şadi ( 2019-2020 Temmuz Lefkoşa Sarayönü Rotary Kulübü Başkanı) hanımefendiye teşekkür ediyorum.

Hayati önem taşıyan , olmazsa olmazı en son teknolojik ürün olan defibrilatör (kalbe elektroşok ) cihazından iki adet , üstün teknolojiye sahip elektrokardiografi (ekg) cihazı, 9 adet modern motorlu hasta yatağını Lefkoşa Sarayönü Rotary Kulübü , Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne yardımlar kampanyası ile bize bağışlamış oldular.

Aslı Şadi (2019-2020 Donem Baskan), Tastan Altuner (2020-2021 Dönem Başkanı), Dinçer Cağın (Geçmiş Dönem Governor Vekili Ve Proje Başkanı)

Emeği geçen ve bağışlarda bulunan tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum.

İyi ki yardımsever ve kalpleri iyilikle dolu insanlarımız var.

Çok teşekkür ediyorum Lefkoşa Sarayönü Rotary Kulübü Başkanı , yöneticileri, yardımda bulunan ve emeği geçen herkese. Allah sizden binlerce razı olsun.

Tüm KKTC halkına hayırlısı olsun.

Saygılarımla.

Dr Özcan Hüdaverdi