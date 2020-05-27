Dr. Hüdaoğlu Uyardı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Suphi Hüdaoğlu, son günlerde dünyanın birçok ülkesi ve Güney Kıbrıs’ta çocuklarda görülen Kawasaki vakaları ile ilgili DT Kıbrıs Haber’e açıklamalarda bulundu.

Kawasaki hastalığının çocuk yaşta kalp krizine neden olabileceğinin altını çizen Hüdaoğlu, hastalığın belirtileri ile ilgili bilgiler verdi.

“ Düşmeyen ateş bu vakalarda en önemli belirti “

Dr. Hüdaoğlu, hastalığın vücudun kendi dokularına karşı savaş açması sonucu otoimmün bir sorun olarak görüldüğünü söyledi.

Özellikle gözlerde kızarıklık, ağız içi yaralar, lenf bezlerinde büyüme ve 4-5 gün ateş bulguları ile hastalığın kendini belli ettiğini vurgulayan Dr. Hüdaoğlu, düşmeyen ateşin bu vakalarda en önemli belirti olduğunu, böyle bir durumda hemen bir doktora başvurulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Dr. Hüdaoğlu, daha önce kawasaki vakalarının evlerde köklü temizliklerde kullanılan temizlik malzemelerinin neden olma şüphesi üzerinde durulduğunu, ancak son zamanlarda Covid-19’a yakalanan çocuklarda belirti gösterdiğini söyledi.

“Kawasaki çocuk yaşta kalp krizine neden olabilir”

Çocuklarda koroner damar anevrizması(balonlaşması) sonucu çocuk yaşta kalp krizine neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Dr. Hüdaoğlu, düşmeyen ateşin bu hastalıkta önemli bir bulgu olduğunu altını çizdi.

Dr. Hüdaoğlu, geç dönemlerde yani hastalığın görülmesinden 2-3 hafta sonra avuç içi ve ayakta dökülmeler meydana geldiğini, kawasaki hastalığının 2-5 yaş arası çocuklarda sıkça görüldüğünü, ancak önce ve sonrası yaşlarda da meydana geldiğini ifade etti.

“Covid-19 salgını öncesinde kawasaki vakaları KKTC’de de görüldü”

Covid-19 salgını öncesinde kawasaki vakalarının KKTC’de de görüldüğünü belirten Dr. Hüdaoğlu, şu anda bu hastalığın herhangi bir aşısı olmadığını ancak buna rağmen erken tanı ile tedavisinin başarıyla yapıldığını, belirtiler görülmesi halinde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiği konusunda uyardı.