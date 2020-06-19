Dr. Hasan Birtan Güzel Haberi Paylaştı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kalp nakli olan iki hasta da sağlığına kavuştu.

Hastalardan birisi birinci yılını doldururken diğeri de altı ayı sağlıklı bir şekilde tamamladı.

Hastalar bugün kontrol amaçlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne geldi.

Operasyonu gerçekleştiren kalp nakil ekibinde yer alan ülkemizin alanında uzman hekimlerinden Dr. Hasan Birtan bu anı ölümsüzleştirdi.

Fiziksel mesafeyi koruyarak hastaları ile fotoğraf çektiren Dr. Birtan sosyal medya hesabından yayınlayarak bir de mesaj paylaştı.

Birtan mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kalp Nakli sonrası Hastalarımız: Biri birinci yılını doldurdu ikinci de altıncı ayını dolduruyor iyiyiz sağlıklıyız gururluyuz.#cypruscardiotransplant# — Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'de J