Dr. Halil Hızal'dan Cumhurbaşkanı Tatar'a 'aşı' cevabı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, Cuhmurbaşkanı Ersin Tatar’ın “AB'den gelecek aşı konusunda muhatabımız Rum Yönetimi değil, AB’dir” açıklamaları üzerine sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Aşıların küresel kamu malı olduğunu vurgulayan Hızal, aşıların tüm insanlığın kullanımına sunulduğunu belirterek, “Söz konusu olan siyaset değil insanların sağlığıdır” dedi.

Hızal’ın paylaşımında, “Aşılar küresel kamu malıdır. Aşılar tüm insanlığın kullanımına sunulmuştur. Söz konusu olan siyaset değil insanların sağlığıdır” ifadeleri yer aldı.