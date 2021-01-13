Dr. Halil Hızal'dan Cumhurbaşkanı Tatar'a 'aşı' cevabı

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, Cumurbaşkanı Ersin Tatar’ın AB’den gelecek aşı konusunda, “Muhatabımız Rum Yönetimi değil, AB’dir” açıklaması üzerine sosyal medyadan 'aşı' cevabı verdi.

Dr. Halil Hızal'dan Cumhurbaşkanı Tatar'a 'aşı' cevabı
banner23

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, Cuhmurbaşkanı Ersin Tatar’ın “AB'den gelecek aşı konusunda muhatabımız Rum Yönetimi değil, AB’dir” açıklamaları üzerine sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Aşıların küresel kamu malı olduğunu vurgulayan Hızal, aşıların tüm insanlığın kullanımına sunulduğunu belirterek,  “Söz konusu olan siyaset değil insanların sağlığıdır” dedi.

Hızal’ın paylaşımında, “Aşılar küresel kamu malıdır. Aşılar tüm insanlığın kullanımına sunulmuştur. Söz konusu olan siyaset değil insanların sağlığıdır” ifadeleri yer aldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İki Covid-19 hastası yoğun bakıma alındı!
İki Covid-19 hastası yoğun bakıma alındı!
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18