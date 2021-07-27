Dr Erol Uçaner: 6 Hasta Yoğun Bakımda 4 Hasta Entübe

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, Pandemi Hastanesi’nde 64 hasta yattığını belirterek, 36 boş yatağın olduğunu söyledi. Dr Erol Uçaner, yaşları 39 ile 74 arasında değişen 6 hastanın yoğun bakımda olduğunu ve 4 hastanın entübe olduğunu ifade etti.

Çift doz aşılı olan ve aşısız olan hastaların da entübe olduğunu anlatan Uçaner, “Aşılama ile vefat eden ve yoğun bakıma yatan hasta sayımız çok düştü. O yüzden aşının önemini sürekli vurguluyoruz. Bu sistemin içinde aşılı olarak yer almalıyız” dedi.