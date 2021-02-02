Dr. Emre Vudalı: “Bu akşam açıklanacak olan vaka sayısı ‘rekor’ düzeyde olabilir”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin sabah saatleri itibariyle 39 vaka tespit edildiğini açıklamasının ardından açıklama yaparak, bu akşam açıklanacak olan vaka sayılarının ‘rekor’ düzeyde olabileceğini ifade etti.

Dr. Emre Vudalı: “Bu akşam açıklanacak olan vaka sayısı ‘rekor’ düzeyde olabilir”
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, bir WEB TV’ye canlı bağlantı ile katılarak, bugünkü vakalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Vudalı, temaslı olmayan vakaların hasta olmaya başladığına işaret ederek, hastalığın toplum içerisinde gezmeye başladığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, sabah saatleri itibariyle 39 vakanın olduğunu açıklamıştı. Vudalı, bugün açıklanan vakaların rekor düzeyde olabileceğini söyledi.

Özellikle Lefkoşa ve Girne bölgesinde vakaların çoğunlukta olduğuna da değinen Dr. Emre Vudalı, “PCR testlerinin arttırılması gerekiyor. Ne kadar test yapılırsa o kadar vaka tespit edilir. Lefkoşa ve Girne’de rastgele testler yapılmalı… Toplum içerisinde hasta sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. Gerçek tablo bu değil” ifadelerini kullandı.

Dr. Vudalı, erkenden tespit edilmezse, vaka sayılarının günden güne artacağının altını çizdi.

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