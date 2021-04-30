Dr. Dinçyürek’ten Pazarcılar Birliği Başkanı Garabli’ye ziyaret

Ülkemizin önemli siyasi isimlerinden Dr. Hakan Dinçyürek Gazimağusa Pazarı’nı ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli ile sohbet eden Dinçyürek esnafın Covid-19 tedbirlerine uymasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pazardan alışveriş yapan Dr.Dinçyürek esnafla sohbet etti, onların sıkıntılarını dinledi.

Pazardaki ürünlerin kaliteli ve uygun olduğunu vurgulayan Dr. Hakan Dinçyürek tüm halkın güvenle alışveriş yapabileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli de halkımızın sağlığı ve uygun fiyata ürün almaları bizim birinci önceliğimizdir ifadelerini kullanarak Dr. Hakan Dinçyürek’e teşekkür etti.