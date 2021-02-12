Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde bir ilk!...

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün bir ilk gerçekleştirildi.

Beyninde bir lezyon olan hastaya Dr.Burhan Nalbantoğlu hastanesinde Nöroşirurji ekibi tarafından ilk kez "Uyanık Anestezi” yöntemiyle müdahale edildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Beyin Cerrahisi Bölümü’nde çalışan Op. Dr. Ahmet Ebeoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Bugün beynin en tehlikeli ve hasarlandığında nörolojik defisite (felç) yol açabilecek bölgesi olan Motor Kortex üzerindeki bir lezyona Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinde Nöroşirurji ekibi tarafından ilk kez “Uyanık Anestezi” yöntemiyle başarılı bir şekilde müdahale edildi. Tüm nöroşirurji, anestezi, ameliyathane hemşireleri ve cihaz ekibini tebrik ederim.”