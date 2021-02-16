Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir ilk: 'Kapalı' kanser ameliyatı gerçekleşti

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde bir ilk daha gerçekleşti, kapalı kanser ameliyatı yapıldı...

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir ilk: 'Kapalı' kanser ameliyatı gerçekleşti
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün bir ilk daha gerçekleştirildi.

Dr. Hasan Akçam ve Dr. Mustafa Çağlayan'ın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki 39 yaşındaki rahim kanseri hastasını, laparoskopik (kapalı) yöntemiyle ameliyat ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Aşırı kanama şikayeti ile hastaneye başvuran 39 yaşındaki hastanın yapılan tetkikler sonucu iyi diferansiye adeno kanser teşhisi almasını müteakip hastaya laparaskopik cerrahi girişim uygulanması ve böylesi birçok operasyonun ülkemizde gerçekleştirilmesi gurur vericidir."

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