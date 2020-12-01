Dr. Bülent Dizdarlı: “Suçiçeği aşımız yok"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülke sağlığıyla ilgili endişelerini yineledi.

Dizdarlı’nın paylaşımı şu şekilde:

“1- ‘Grip aşımız yok’ demiştim ya meğer ülkede son beş aydır ‘suçiçeği aşımız’ yokmuş. Bu nedenle de 1-1,5 yaş gurubundaki çocukların aylardır aşı beklediğini, çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı Dr. M.S. Bağzıbağlı bildirdi. Yine bir özel hastanede Tifüs nedeniyle yatan hasta aradı. O hastanedeki hekimin kendisine bu yıl seksenin üstünde tifüs hastası tedavi ettiğini ciddi bir salgın olduğunu bildirdi. Anlayacağınız Sağlık Bakanlığı, sadece Covid-19 bakanlığı olmadığını hatırlamalı.

2- Yine sabah kahvaltısından sonra yürüyüşümü anlatan iletim bayağı yorum aldı. Özellikle bazı meslektaşlarım akşamüstü bazıları ise kahvaltıdan önce yürümemi tavsiye etti. Teşekkür ederim. Az yürüyen bir toplum olarak yürüyelim de ne saat olursa olsun diyorum. Unutmayalım ki ülkemizin önde gelen kardiyologları, son zamanlarda çok sık gördüğümüz genç ve ani ölümlerin temelinde hareketsizlik yattığını açıklamışlardı.

3- “Hükümetimiz hâlen yok” sözlerime de “Böylesi daha iyi değil mi?” diye şaka yollu itiraz edenler oldu. Aslında kısa vadede haklı olsalar da bu görüş uzun vade