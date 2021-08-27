Dr. Bülent Dizdarlı: Kurultay derdinden yönetemiyorsunuz

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, PCR ücretlendirme kararını düşünmekten sabaha kadar gözüne uyku girmediğini söyleyerek "Yeter ama artık" deyip isyan etti.

Dizdarlı paylaşımında "Arı kovanının içinde çalışan sağlık ekiplerinin emeklerini heba ediyorsunuz" diyerek, hükumetin kurultay derdi yüzünden pandemi sürecini yönetemediğini belirtti.

Dizdarlı'nın paylaşımının tamamı şu sekilde:

"Yeter ama artık yazık ediyorsunuz. Arı kovanının içinde çalışan sağlık ekiplerinin emeklerini heba ediyorsunuz. Daha da güçlendirin dediğimiz Filasyonu, resmen yok ediyorsunuz.

Hastanede çalışan covitle birebir boğuşan ekibin moralini bozuyorsunuz.

Aşı ve PCR merkezlerinde uğraşan gurupların gerilmesine sebep oluyorsunuz beceremiyorsunuz. Beceremediğiniz için de çocuklar gibi birbirinize suçu atıp “ Ben yapmadım o yaptı” diyorsunuz.

Bir vücutta senkronize çalışmayan kol ve bacak gibisiniz Pandemiyi baştan beri kötü yönetiyorsunuz.

Kararları ya yanlış ya da geç alıyorsunuz.

Kurultay derdinden yönetemiyorsunuz."