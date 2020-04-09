Dr. Bülent Dizdarlı: Genetik yapısını değiştiren çok yeni bir virüsle karşı karşıyayız

Dr. Burhan Nalbantoğlu eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı koronavirüsle ilgili yeni bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı

Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

Değerli Dostlar,

Baştan da söylediğimiz gibi genetik yapısını değiştiren çok yeni bir virüsle karşı karşıyayız. Virus’un yaptığı salgın bu güne kadar ki salgınlardan farklı. Çok kolay bulaşıyor ve ikincil bir bakteri enfeksiyonuna gerek duymadan zatürrüe sebebi oluyor. Tabi bunun da vahim sonuçları olabiliyor.

Dediğim gibi virüsle, günümüze kadar edinilen bir çok bilgiyi yeniden ediniyoruz . Hakkında değişik hatta birbirinden farklı bilgilerin atılması da çok doğal. Tıbbi çalışmalar arttıkça bilgi kesinleşecektir. Bunun için de ciddi vaka serileri ile çalışmaya ve zamana ihtiyaç vardır. Bu süreçte, Dünya Sağlık Örgütü dahi araştırmaların sonrasında edinilen yeni bilgiler ışığında fikir değiştirebilmektedir. Örneğin:

1- Dünya Sağlık Örgütü, Pandemiyi ilan ettiğinde “Bundan sağlık sisitemi kötü olan ülkeler etkilenecek” öngörüsünde bulunmuş, ama bu ülkelerin ekonomi meraklısı yöneticilerini hesaplayamadığından yanılmıştır.

2- D.S.Ö ( W.H.O), önce virüsün havadan bulaşmayacağı bildirilmişti. Ama şimdi konuşma yada öksürme yoluyla havaya saçılan damlacıkların bir kısmının yere düşmeyip havada 3-4 saat kalabildiği tespit edilmiştir.

3- Maske kullanımının çok da gerekli olmadığı , sadece hastaların virüsü yayamayacağı söyleniyordu. Araştırmalar sonucu D.S.Ö , maskelerin koruyucu olduğunu ilan etmiştir.

4- Son olarak maskeli bile olunsa sosyal mesafenin 3 metre olması önerilmiştir. Başlangıçta bu 1 metreydi.

Kısacası farklı bilgiler kafanızı karıştırmasın. Lütfen en güvenilir ve yeni bilgiye itaat ediniz.