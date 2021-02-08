Dr. Aldağ: Biz buradayız ama ; Sizleri buralarda görmek istemiyoruz…

Dr. Aldağ: Biz buradayız ama ; Sizleri buralarda görmek istemiyoruz…
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’de Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşı uyardı. Dr. Aldağ ” Temaslı olmayalım artık… Temaslı olmazsak hasta da olmayacağız haliyle..İste bu kadar basit aslında…Görüşmemek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

İşte Dr. Aldağ’ın paylaşımı şöyle:

Biz buradayız ama ; Sizleri buralarda görmek istemiyoruz…
Tedbirlere devam edelim…
Maske takmaya devam edelim..
Görüştüğümüz kişi sayısını minimumda tutmaya devam edelim…
Yani demem o ki;
Temaslı olmayalım artık… Temaslı olmazsak hasta da olmayacağız haliyle..
İste bu kadar basit aslında…
Görüşmemek dileğiyle…

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