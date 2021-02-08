Dr. Aldağ: Biz buradayız ama ; Sizleri buralarda görmek istemiyoruz…

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’de Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşı uyardı. Dr. Aldağ ” Temaslı olmayalım artık… Temaslı olmazsak hasta da olmayacağız haliyle..İste bu kadar basit aslında…Görüşmemek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

İşte Dr. Aldağ’ın paylaşımı şöyle:

Biz buradayız ama ; Sizleri buralarda görmek istemiyoruz…

Tedbirlere devam edelim…

Maske takmaya devam edelim..

Görüştüğümüz kişi sayısını minimumda tutmaya devam edelim…

Yani demem o ki;

Temaslı olmayalım artık… Temaslı olmazsak hasta da olmayacağız haliyle..

İste bu kadar basit aslında…

Görüşmemek dileğiyle…