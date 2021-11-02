DP'li olumlu görüşme

Hükümet kurma görüşmeleri kapsamında Demokrat Parti (DP) ile bir araya gelen Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile birlikte açıklama yaptı

Ataoğlu: 9 Ocak olarak konuşulan erken seçim tarihine DP olarak sıcak bakıyoruz

Görüşmenin ardından ilk sözü alan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 9 Ocak olarak konuşulan erken seçim tarihine DP olarak sıcak baktıklarını söyledi

Ataoğlu, “Esas konuşmamız gereken erken seçim tarihiydi ancak önümüzdeki sürede bazı yasaların gözden geçirilmesi ve onaylanması gerekir. Meclis’te oluşacak kabine nasıl olursa olsun, el birliği ile bu yasaları onaylamalıyız” dedi.

Sucuoğlu: Görüşmemiz olumlu geçti

Ataoğlu’ndan sonra sözü alan Sucuoğlu, erken seçim tarihi konusunda teknik anlamda 1 hafta gibi bir sürenin sıkıntı olabileceğini ama yetkili kurullarda bunun da görüşüleceğini söyledi.