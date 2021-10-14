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Dövizde Yükseliş Sürüyor

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Dövizde Yükseliş Sürüyor
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Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısındaki düşüşü devam ediyor.

Güne 12,44 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, yüzde 0,76 artışla 12,50 liradan işlem görüyor.

Güne 10,57 ile başlayan Euro kuru, yüzde 0,71 artışla 10,61 liradan işlem görüyor.

Güne 9,07 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 08.20 itibarıyla yüzde 0,64 artışla 9,13 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 9; en yüksek 9,10 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 9,08 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 14 Eylül tarihinde 8,40 ile son bir ayın en düşük, bugün ise 9,18 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 9,13 TL'ye karşılık geliyor.

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