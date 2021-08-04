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Dövizde düşüş sürüyor
KKTC
04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:03
İngiliz Sterlini 11,71 TL’ye yükselirken 1 Euro 10 TL’den, 1 ABD Doları ise 8,40 TL’den işlem görüyor.
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Bilecik
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Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
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