Dövizde düşüş sürüyor

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Dövizde düşüş sürüyor
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İngiliz Sterlini 11,71 TL’ye yükselirken 1 Euro 10 TL’den, 1 ABD Doları ise 8,40 TL’den işlem görüyor.

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