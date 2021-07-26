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Döviz düşüyor
KKTC
26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:34
İngiliz Sterlini 11,78 TL’ye düşerken 1 Euro 10,10 TL’den, 1 ABD Doları ise 8,55 TL’den işlem görüyor.
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Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
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Kırıkkale
Kırklareli
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Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
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