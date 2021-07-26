Döviz düşüyor

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Döviz düşüyor
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İngiliz Sterlini 11,78 TL’ye düşerken 1 Euro 10,10 TL’den, 1 ABD Doları ise 8,55 TL’den işlem görüyor.

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Asgari ücretlinin uçağa binmesi hayal oldu
Asgari ücretlinin uçağa binmesi hayal oldu
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