Çarşı Pazar işsizlikten kan ağlıyor.

Birçok işletme ya kepenk indirdi ya da indirmek üzere.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan fotoğraflarda Pazar esnafının içler acısı hali objektiflere yansıdı.

Üstüne üstlük bir de dövizde yaşanan patlama ekonomik krize tuz biber oldu.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman da yaşananlara isyan etti.

Hükümete seslenen Harman halkın göç yollarına düşmesinin yakın olduğunu belirtti, ‘Döviz anamızı ağlattı !’ dedi.



Sterling !!!

Sevgili hükümet; bizler Sterlin’le ev kirası, dükkan kirası ödeyen ( ÖDEYEMEYEN ) halk olarak pek iyi hissetmiyoruz son birkaç aydır !

Pandemi döneminden sonra işlerin % 60-70 düştüğü bir dönemde Sterlinle de aramız bayağı iyi!

Peki, sizler bu durum da esnaf için, vatandaş için, kısacası KKTC halkı için ne yapmayı düşünüyor sunuz ?

Sterlin kurunu sabitleme gibi falan bir girişiminiz var mı mesela ?

Yoksa tek derdiniz Cumhurbaşkanlığı seçimi mi ?

Eğer bu duruma müdahale etmezseniz size oy verecek insan bulamayacaksınız.

Yanlış anlamayın bulamayacaksınız derken, küskünlükten yada sizin beceriksizliğinizden değil ha!

Yakında KKTC’den yaşanacak GÖÇ’ten bahsediyorum!

Kapatılan ve boşaltılan iş yerleri işin cabası olacak ki, olmaya başladı bile!

Ruh halimizi özetleyen bir cümle okumak mı istiyorsunuz?

‘Döviz anamızı ağlattı !’

Sterling ALIŞ; 9,35

Sterling SATIŞ; 9,40