Dört siyasi parti başkanından gizli görüşme

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanları, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi’nde 3 buçuk saatlik gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Saat 14.00 sıralarında başlayan ve basına kapalı bir şekilde gerçekleşen toplantıda ne konuşulduğuna yönelik bilgi verilmezken, dörtlü koalisyon hükümetinin kurulmasına yönelik görüşmelerin süreceği ifade edildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in gayri resmî görüşme sırasında KKTC Merkez Bankası ve KKTC Sivil Savunma Kurumu’nun başkanlarının Türkiye’den değil, KKTC’den kendileri tarafından yapılmasını istedi.

Özyiğit’in bu talebi 4’lü koalisyon ihtimalinin önüne en büyük engel olarak çıktı

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun ise Teknokrat Hükümet modeline karşı durduğu ve Bakanlık talep etmesi, toplantıda 4’lü hükümet sürecinin tıkanmasına neden olan diğer etkenler arasında yer aldı.

Gündem Kıbrıs

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 19:30