Dördüncü vaka da görüldü

Dördüncü vaka da görüldü
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KKTC’ de ilk iki günde adaya gelenlerle birlikte toplam yeni vaka sayısı 4’e yükseldi

Karantinasız girişlerin ilk gününde gelen ve test sonuçları pozitif çıkan 3 kişinin ardından adaya dün gelen bir kişi^nin daha PCR test sonucu pozitif çıktı.

Karantina Merkezi’ne götürülüyor

Pegaus Havayolları’na ait uçakla dün akşam üzeri ülkeye giriş yapan kişinin C kategorisindeki bir ülkeden geldiği ve 14 günlük karantina uygulamasında tutulduğu kaydedildi. İlgili kişi Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu’nda yer alan karantina merkezine götürülüyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 4’üncü vaka ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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