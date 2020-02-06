Don, Kar ve Yağmur Geliyor

Don, Kar ve Yağmur Geliyor
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Meteoroloji Dairesi, haftasonu dağlık kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

Bugün ve yarın ise hava sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, hava sıcaklığı Pazar günü 5-8 derecelere düşecek.

Bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü soğuk ve nemli diğer günlerde ise oldukca soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı ve çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, yarın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Cumartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu yüksek dağlık kesimler karla karışık yağmurlu, Pazar parçalı bulutlu yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Pazartesi ve Salı az bulutlu sabah saatleri don olayı bekleniyor.

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